Cariocas equilibram o orçamento e dividem as compras de material escolar entre pagamento à vista e parcelado - Divulgação

Publicado 28/01/2026 22:14

Os gastos com a volta às aulas devem pesar no bolso das famílias cariocas de forma equilibrada entre pagamento à vista e parcelado. Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) mostra que 44,1% dos consumidores da Região Metropolitana do Rio pretendem comprar o material escolar sem parcelamento, enquanto 41,6% planejam dividir o valor em prestações.



O levantamento indica uma mudança de comportamento em relação ao ano passado, quando 55,5% afirmaram pagar os itens à vista. O parcelamento, portanto, ganha espaço como alternativa para organizar o orçamento no início do ano, período marcado por despesas extras.



Já em relação à matrícula escolar, a preferência ainda é pelo pagamento integral: 66,1% dos entrevistados disseram que vão quitar o valor de uma vez, enquanto 26,8% pretendem parcelar. Em 2025, o índice de pagamento à vista era semelhante, de 67,9%.



De acordo com a Fecomércio, o cenário reflete o esforço das famílias para equilibrar contas em meio a despesas concentradas nos primeiros meses do ano, como impostos, taxas escolares e compra de materiais.



A sondagem ouviu 974 consumidores da Região Metropolitana do Rio nos dias 21, 22, 23 e 27 de janeiro.

Confira abaixo opções de material escolar que podem ser encontradas nas lojas dos shoppings do Rio:



Fashion Mall

Miniso

Mochila por R$149,99 (variados modelos);



Caneta Marca Texto por R$4,99 (variadas cores);



Lápis a partir de R$2,99 (variados modelos);



Lapiseiras a partir de R$7,99 (variados modelos);



Estojo por R$19,99 (variadas cores);



Agenda por R$24,99;





O Fashion Mall fica na Estrada da Gávea, 899, São Conrado, Rio de Janeiro/ RJ. Telefone: (21) 2111-4427.







Shopping Jardim Guadalupe



Americanas



Conjunto com 6 lápis + 4 borrachas 3D + 1 apontador + 1 régua por R$32,99;



Mochila escolar por R$29,99;



Caderneta por R$29,99;



Caderno de 10 matérias – Leve 3 por R$14,99 (cada);



Caneta Azul Bic Cristal – Leve 4 Pague 3 – De R$9,99 por R$5,99;



Pacote com 500 Folhas de Papel A4 Branco De R$32,99 por R$25,99;





O Shopping Jardim Guadalupe fica na Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro/ RJ – Telefone/ WhatsApp: (21) 3512-9101.







Shopping Metropolitano Barra



Americanas



Estojo triplo Crinkle School Basics por R$ 29,99



Caderno universitário Snoopy Tilibra (160 folhas) por R$ 49,99



Kit com 6 canetas marcadoras Bic por R$ 39,99







O Amigão



Lápis de cor Best Paper (10 unidades) por R$ 6,99



Borracha Kit Escolar Turma da Mônica por R$ 3,99



Caderno Inteligente (80 folhas decoradas + adesivos) por R$ 39,99







Kalunga



Cola em bastão Stick Glue por R$ 4,90







Newspaper



Estojos a partir de R$ 12,90







Le Postiche



Ganhe 1 livro de colorir na compra de 2 produtos Volta às Aulas



Mochila de rodinhas dourada por R$ 239,99



Mochila de rodinhas + lancheira por R$ 269,99







Bagaggio



Toda loja 70% OFF na terceira peça



Comprando 1 mochila + 1 lancheira, ganhe 1 estojo



Kit 3 peças Moana 2: mochilete + lancheira + estojo por R$ 229,70



Mochila Minnie Mouse por R$ 199,90



Lancheira Minnie Mouse por R$ 79,90







Di Santinni



Sandália infantil rosa Disney Sweet Bag Stitch por 119,99



Tênis branco Molekinho por R$ 59,99



Tênis branco Olimpak por R$ 129,99







Ri Happy



Comprou R$ 49,90 em produtos Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Simpsons, cadastrou a nota no site da promoção, concorreu a notebooks;



Mochila Paw Patrol por R$ 299,91;



Mochila com rodinhas Disney Princesa por 119,91;





All Mini



Canetas de gel por R$ 17,99 (cada);



O Shopping Metropolitano Barra fica na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro – RJ. Telefone: (21) 3095-9044.







West Shopping



Bagaggio



Mochila infantil – tema Marie – De R$99,90 por R$59,90;



Kit com 3 peças (mochila, estojo e lanceira) – tema Princesas – por R$549,90;



Kit com 3 peças (mochila, estojo e lanceira) – tema Futebol – por R$319,90;



Kalunga

Agenda Diária De R$33,90 por R$26,90;



Caderno de capa dura – tema Hello Kit – De R$129,90 por R$99,90;



Di Santinni

Tênis Preto De R$89,99 por R$49,99;



O West Shopping fica na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, Rio de Janeiro/ RJ. Tel.: (21) 3514-1040.

