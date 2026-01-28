A orientação é que, ao receber mensagens ou ligações suspeitas, o consumidor não respondaPixabay
Golpistas se passam por atendentes do Procon-RJ e da Sedcon para aplicar fraudes em consumidores
Abordagens têm sido feitas por aplicativos de mensagens e outros meios digitais
Embraer fecha 2025 com a maior carteira de pedidos de sua história
Resultado é 20% superior ao registrado no fim do ano anterior
Ibovespa resiste a NY e sobe 1,52%, aos 184,6 mil pontos, em novo recorde
Índice valorizou 11,83% nos últimos 14 dias
BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela quinta vez seguida
Taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos
Regulação das apostas completa um ano com 25 mil sites ilegais bloqueados e 25 milhões de usuários
Dados mostram avanço na fiscalização, crescimento do mercado legal e aumento de pedidos para deixar as plataformas
Ouro bate recordes na cotação internacional; entenda os motivos
Turbulências provocadas por Trump ajudam a explicar escalada
