A orientação é que, ao receber mensagens ou ligações suspeitas, o consumidor não responda - Pixabay

Publicado 28/01/2026 20:29

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ emitiram um alerta nesta quarta-feira (28) sobre golpes aplicados por criminosos que se passam por atendentes dos órgãos para enganar a população. As abordagens têm sido feitas por aplicativos de mensagens e outros meios digitais.

De acordo com a secretaria, os golpistas utilizam indevidamente o nome “Júlio Cézar” para dar aparência de legitimidade ao contato e convencer consumidores a fornecer dados pessoais e financeiros ou realizar pagamentos.

Os órgãos reforçam que não solicitam informações bancárias, transferências ou qualquer tipo de cobrança durante atendimentos. Todos os serviços prestados são gratuitos.

“A Sedcon e o Procon não cobram por atendimento, não pedem dados bancários e não solicitam pagamentos. Se alguém entrar em contato em nosso nome pedindo qualquer valor ou informação financeira, pode ter certeza: é golpe”, afirmou o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

A orientação é que, ao receber mensagens ou ligações suspeitas, o consumidor não responda, não compartilhe dados pessoais e não realize pagamentos. O atendimento deve ser buscado exclusivamente pelos canais oficiais dos órgãos.

Segundo Fonseca, a prevenção ainda é a principal forma de proteção. “A nossa prioridade é a segurança do consumidor. É fundamental desconfiar de mensagens fora dos canais oficiais e denunciar tentativas de fraude. Informação é a melhor forma de prevenção”, reforçou.

A Sedcon e o Procon-RJ informaram que seguem monitorando as ocorrências e atuando para orientar a população e coibir práticas que coloquem em risco os direitos dos consumidores.