Plataformas ilegais de apostas seguem na mira da fiscalização, que já resultou no bloqueio de milhares de sites no paísJoédson Alves/ Agência Brasil

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rio - Um ano após a entrada em vigor da regulação do mercado de apostas de quota fixa no Brasil, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, contabiliza o bloqueio de mais de 25 mil sites ilegais em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No período, 79 empresas foram autorizadas a operar no país, e 25,2 milhões de brasileiros realizaram apostas em plataformas regularizadas.

Segundo a secretaria, 2025 foi o primeiro ano completo com regras de autorização, fiscalização e monitoramento em vigor. As normas exigem certificação dos sistemas de apostas, controle financeiro das operações e mecanismos de proteção à saúde mental e financeira dos usuários.

Para o secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, o período marca a primeira atuação efetiva do Estado sobre o setor. “Pela primeira vez, desde a legalização, depois daquele período de 2019 a 2022, o Estado passa a ter pleno controle. Passa a saber quem são os operadores, como o serviço é ofertado e a fiscalizar o cumprimento das regras. No caso de descumprimento, é possível abrir processos que podem levar à aplicação de penalidades”, destaca Dudena.

Além do bloqueio de domínios, o governo tem buscado inviabilizar o funcionamento financeiro das plataformas clandestinas. O Ministério da Fazenda monitora instituições financeiras e de pagamento que realizam transações suspeitas para casas ilegais. Até o fim de 2025, 54 instituições comunicaram 1.255 ocorrências à secretaria, envolvendo 1.687 pessoas. Como resultado, 550 contas bancárias foram encerradas, sendo 265 já classificadas como ilegais. “O caminho é seguir o dinheiro. Se conseguimos fazer com que as instituições financeiras parem de prestar serviço para essas casas, isso já representa um grande ganho”, avalia o secretário.
Secretário Regis Dudena defende reforço na fiscalização e mecanismos de proteção aos apostadores - Valter Campanato/Agência Brasil
Secretário Regis Dudena defende reforço na fiscalização e mecanismos de proteção aos apostadoresValter Campanato/Agência Brasil


Outra frente tem sido a retirada de publicidade irregular. Foram concluídos 412 processos de fiscalização contra influenciadores e perfis nas redes sociais, com a remoção de 324 contas e 229 publicações. A atuação ocorre em parceria com plataformas digitais e entidades de autorregulação.

Para o consumidor, o secretário orienta atenção ao endereço eletrônico das plataformas: “A forma mais fácil de saber se um site é autorizado pelo Ministério da Fazenda é o domínio. Se terminar em .bet.br, é um site autorizado para prestar o serviço nacionalmente.”

Perfil dos apostadores

Dados do sistema de gestão do governo mostram que, dos 25,2 milhões de brasileiros que apostaram em 2025, 68,3% são homens e 31,7% mulheres. A maior concentração está na faixa de 31 a 40 anos (28,6%). Jovens de 18 a 24 anos e pessoas entre 25 e 30 anos representam 22,7% cada. O grupo de 41 a 50 anos soma 16,7%, enquanto apostadores de 51 a 60 anos são 6,6%. Pessoas com mais de 61 anos correspondem a 2,7%.

No período, a receita bruta das empresas autorizadas — o chamado Gross Gaming Revenue (GGR), que corresponde ao total apostado descontados os prêmios pagos — chegou a cerca de R$ 37 bilhões. Sobre esse montante incidem destinações legais de 12%. Segundo a Receita Federal, o setor recolheu aproximadamente R$ 8,8 bilhões em tributos federais entre janeiro e novembro, além de R$ 2,5 bilhões em outorgas e R$ 95,5 milhões em taxas de fiscalização.

Entre as medidas de proteção ao jogador, a secretaria lançou a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, que permite ao usuário bloquear o próprio CPF em todas as casas autorizadas. Em 40 dias, o sistema registrou mais de 217 mil pedidos. O motivo mais frequente foi “perda de controle sobre o jogo – saúde mental”, citado por 37% dos solicitantes. A maioria optou por bloqueio por tempo indeterminado.
Dudena afirma que a regulação impõe obrigações diretas às empresas para evitar danos aos usuários. “É a portaria que cria as regras de proteção das pessoas. Então, esse prestador de serviço tem que cuidar da oferta desse serviço para a proteção da saúde mental e da saúde financeira dos apostadores”, destaca. Segundo ele, “a regulação determina que cada casa de apostas tem que olhar para esse apostador, tem que saber quem é esse apostador, e tem que perceber se esse apostador está descolando do seu próprio perfil.”

Ainda segundo o secretário, a atividade deve ser encarada como entretenimento, não como fonte de renda: “Aposta é meramente entretenimento. Não é forma de ganhar dinheiro, não é jeito de ficar rico, não é complementação de renda. É uma atividade em que a pessoa gasta dinheiro para se entreter.”

De acordo com ele, o objetivo da secretaria é reduzir ao máximo a presença de operadores clandestinos no país. “Nosso objetivo é buscar o zero. É expurgar plenamente os ilegais”, afirma.
fotogaleria
Plataformas ilegais de apostas seguem na mira da fiscalização, que já resultou no bloqueio de milhares de sites no país
Secretário Regis Dudena defende reforço na fiscalização e mecanismos de proteção aos apostadores