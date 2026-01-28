Consumidor da Região Metropolitana do Rio começa o ano mais endividadoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Mais da metade dos consumidores do Rio começa 2026 endividada, aponta pesquisa
Sondagem do IFec RJ revela que pagamento de IPTU e do IPVA serão parcelados
Brasil deve registrar maior déficit fiscal na América Latina em 2026, diz Fitch
Agência trabalha com a projeção de que o País deve crescer apenas um pouco abaixo de 2,0%
Faculdade oferece mais de 60 cursos gratuitos com certificado
Aulas aboradarão questões das áreas de Direito, Relações Internacionais, Economia, Ciência de Dados, Contabilidade, Administração e Psicologia
Mutirão vai oferecer 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem na Zona Oeste do Rio
Ação é gratuita e aberta ao público de todas as idades
Portal oferece mais de 1,7 mil oportunidades de emprego no Rio
Vagas são em empresas parceiras e abrangem várias áreas de atuação
Empresa de perfuração offshore abre inscrições para trainee com 50% das vagas para mulheres
Ao todo, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de manutenção, perfuração e operações submarinas
