Consumidor da Região Metropolitana do Rio começa o ano mais endividado - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 28/01/2026 14:32

Sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) sobre as despesas de início de ano mostra que, desconsiderando as despesas regulares como contas mensais, 53,2% dos consumidores iniciam 2026 com dívidas. No ano passado, esse percentual era de 31,9%.

Segundo a pesquisa — feita com 974 consumidores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 23 de janeiro e no dia 27 —, dos que têm despesas extras, 54,7% pagarão o IPTU parcelado, enquanto 36,3% à vista. Em 2025, 57,7% disseram que pagariam o imposto parceladamente.

Já o IPVA será pago em parcelas por 48,5% dos entrevistados. Porém, 42,9% vão quitá-lo à vista. No ano passado, 53,8% afirmaram que parcelariam o imposto.

Em relação à matrícula escolar, 66,1% vão pagar à vista, enquanto 26,8% de forma parcelada. Em 2025, 67,9% disseram que iam pagar a matrícula sem parcelar. Pagar o material escolar sem parcelamento está nos planos de 44,1% dos entrevistados. Já 41,6% vão parcelar as compras. No ano passado, 55,5% pagaram à vista.

A pesquisa do IFec RJ indica que 67,7% não fizeram qualquer tipo de reserva ao longo de 2025 para pagar o IPTU, IPVA e as despesas escolares nesse início de ano. Já 32,3% fizeram provisão.