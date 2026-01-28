Brasil também é exceção na região no sentido de política monetáriaJosé Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Ainda assim, a profissional menciona que a inflação no Brasil tem cedido e o crescimento econômico aumentado.
A Fitch trabalha com a projeção de que o País deve crescer apenas um pouco abaixo de 2,0% em 2026, enquanto os Estados Unidos devem crescer 2% e a China deve ver seu crescimento cair de 5% para 2,1% por conta da demanda interna menor. Inclusive, os investimentos da China para a América Latina permanecem baixos.
Juros e câmbio
O Brasil também é exceção na região no sentido de política monetária. "Vimos a maioria dos países da América Latina capazes de cortar as taxas de juros, com exceção do Brasil, onde há anos prolongados de taxas mais altas", afirma Shetty.
Enquanto a maior parte dos países da América Latina tem visto um diferencial de juros em relação ao Federal Reserve (Fed) abaixo da média histórica, o Brasil é um ponto fora da curva.
Shetty afirmou ainda, durante webinar da agência de classificação de risco, que a desvalorização global do dólar tem sido benéfica para a América Latina.
