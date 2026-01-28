Caminhão Caixa está na Praça Nilo Peçanha, próximo à rodoviária de Barra do Piraí - Caixa/Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:43

O Caminhão Caixa está no município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, até sexta-feira, 30, para oferecer atendimento especializado a microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas (MPEs) e clientes interessados em soluções para impulsionar seus negócios. A unidade móvel funciona das 10h às 15h, na Praça Nilo Peçanha, próximo à rodoviária.

A ação integra a estratégia conjunta da Caixa e do Sebare, que busca estimular o desenvolvimento econômico local, ampliar o acesso ao crédito, orientar sobre gestão financeira e fortalecer negócios de pequeno porte, com atenção especial à inclusão produtiva e ao protagonismo feminino.

Durante o atendimento, a equipe do banco público prestará orientação sobre produtos e serviços oferecidos pelo banco para Pessoa Jurídica, como linhas de crédito, capital de giro e soluções para facilitar a operação diária dos empreendedores. A unidade móvel levará aos visitantes programas de educação financeira, como o Acredita, com informações sobre acesso a crédito, planejamento e gestão empresarial.

A unidade móvel atenderá ainda microempreendedores individuas e microempresas de municípios próximos, como Piraí e Vassouras, que somam cerca de 64.970 mil habitantes.