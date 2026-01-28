Caminhão Caixa está na Praça Nilo Peçanha, próximo à rodoviária de Barra do PiraíCaixa/Divulgação
Caminhão Caixa chega a Barra do Piraí para atendimento a microempreendedores
Além de prestar orientação sobre produtos e serviços oferecidos pelo banco, unidade móvel divulgará programas de educação financeira do Sebrae
Caminhão Caixa chega a Barra do Piraí para atendimento a microempreendedores
Além de prestar orientação sobre produtos e serviços oferecidos pelo banco, unidade móvel divulgará programas de educação financeira do Sebrae
Mais da metade dos consumidores do Rio começa 2026 endividada, aponta pesquisa
Sondagem do IFec RJ revela que pagamento de IPTU e do IPVA serão parcelados
Brasil deve registrar maior déficit fiscal na América Latina em 2026, diz Fitch
Agência trabalha com a projeção de que o País deve crescer apenas um pouco abaixo de 2,0%
Faculdade oferece mais de 60 cursos gratuitos com certificado
Aulas aboradarão questões das áreas de Direito, Relações Internacionais, Economia, Ciência de Dados, Contabilidade, Administração e Psicologia
Mutirão vai oferecer 20 mil vagas de emprego, estágio e aprendizagem na Zona Oeste do Rio
Ação é gratuita e aberta ao público de todas as idades
Portal oferece mais de 1,7 mil oportunidades de emprego no Rio
Vagas são em empresas parceiras e abrangem várias áreas de atuação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.