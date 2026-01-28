José Guimarães acredita que acordo Mercosul-UE será votado na Câmara ainda em fevereiroReprodução/Youtube
Motta diz que dará 'celeridade' a acordo Mercosul-UE assim que mensagem chegar ao Congresso
Líder do governo na Câmara quer votar o tratado comercial até o Carnaval
Motta diz que dará 'celeridade' a acordo Mercosul-UE assim que mensagem chegar ao Congresso
Líder do governo na Câmara quer votar o tratado comercial até o Carnaval
Governo lança painel com informações sobre comércio exterior de serviços
Ferramenta permite a consulta aos valores anuais mais recentes de exportações e importações do setor
Caminhão Caixa chega a Barra do Piraí para atendimento a microempreendedores
Além de prestar orientação sobre produtos e serviços oferecidos pelo banco, unidade móvel divulgará programas de educação financeira do Sebrae
Mais da metade dos consumidores do Rio começa 2026 endividada, aponta pesquisa
Sondagem do IFec RJ revela que pagamento de IPTU e do IPVA serão parcelados
Brasil deve registrar maior déficit fiscal na América Latina em 2026, diz Fitch
Agência trabalha com a projeção de que o País deve crescer apenas um pouco abaixo de 2,0%
Faculdade oferece mais de 60 cursos gratuitos com certificado
Aulas aboradarão questões das áreas de Direito, Relações Internacionais, Economia, Ciência de Dados, Contabilidade, Administração e Psicologia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.