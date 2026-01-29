Redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio será em média de 4,44% no segmento residencial - Pixabay

Redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio será em média de 4,44% no segmento residencialPixabay

Publicado 29/01/2026 13:32

Rio - A Naturgy informou, nesta quinta-feira (29), que a partir do próximo domingo (1º) os seus preços terão queda no Gás Natural Veicular (GNV) no estado do Rio. A medida vai beneficiar cerca de um milhão de clientes, nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV.

A redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de 4,44% para os segmentos residencial; 4,61% para o comercial; 12,50% para postos de GNV e de 11,63% para as indústrias.



Já para os consumidores que moram no interior do estado (Ceg Rio), a queda será de 4,45% para residências, 5,21% para o comércio, 9,84% para postos de GNV e 10,19% para indústrias.



"A redução vai beneficiar cerca de 1 milhão de clientes nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV. Hoje, o Rio de Janeiro é líder em GNV no País, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados", informou a Naturgy em nota.



Nesta quinta, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento (Agenersa) avalia a renovação das concessões da Naturgy, cujos contratos vencem em julho de 2027.