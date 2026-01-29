Redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio será em média de 4,44% no segmento residencialPixabay
Já para os consumidores que moram no interior do estado (Ceg Rio), a queda será de 4,45% para residências, 5,21% para o comércio, 9,84% para postos de GNV e 10,19% para indústrias.
"A redução vai beneficiar cerca de 1 milhão de clientes nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV. Hoje, o Rio de Janeiro é líder em GNV no País, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados", informou a Naturgy em nota.
Nesta quinta, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento (Agenersa) avalia a renovação das concessões da Naturgy, cujos contratos vencem em julho de 2027.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.