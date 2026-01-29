Para o PT, cenário econômico não justifica juros em patamar tão elevado - Reprodução

Publicado 29/01/2026 20:12

Brasília - O Diretório Executivo Nacional do PT afirmou em resolução publicada nesta quinta-feira, 29, que é preciso que a taxa de juros caia, argumentando que os números econômicos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) justificam um percentual menor da Selic. Segundo a sigla, a redução poupará bilhões que serão redirecionados para investimentos públicos.

"Diante desse cenário favorável, é mais do que necessário iniciar o processo da queda da taxa de juros, que poupará bilhões de reais para os cofres públicos, que devem ser redirecionados para ampliar os investimentos públicos no país e, com isso, alavancar mais crescimento econômico", diz a resolução do PT, que trata sobre o cenário político e eleitoral de 2026.

Segundo a Executiva, a gestão de Lula colocou o Brasil "no rumo do crescimento com distribuição de renda, justiça social e responsabilidade fiscal". O partido também exaltou o projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR), trunfo que deve ser utilizado pelos petistas nas eleições.

"A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e a maior progressividade tributária, com aumento da contribuição dos super-ricos, representam uma conquista histórica na construção da justiça fiscal em nosso país. A retomada de políticas públicas, a reconstrução de programas sociais, o fortalecimento do papel do Estado e a valorização do trabalho demonstram que é possível governar com responsabilidade econômica e compromisso social", aponta a resolução do PT.

A Executiva também afirma que a taxa de juros elevada ocorre por causa da "pressão do rentismo". O partido também cita o escândalo do Banco Master, argumentando que ela expõe a corrupção e uma "promiscuidade entre o mercado e o crime organizado". Desta forma, o partido conclui que existe uma disputa estrutural conta o que chamou de "forças poderosas".

"A pressão do rentismo por juros elevados, os escândalos financeiros, como o do Banco Master e outros, que expõem a corrupção e a promiscuidade entre parte do mercado e o crime organizado, saqueando recursos públicos, a atuação desregulada das big techs disseminando desinformação e ódio político e a permanente ofensiva da extrema direita revelam que a disputa em curso é estrutural", declara.

Sem citar diretamente atores do Congresso Nacional, o PT diz que as tais forças poderosas também operam para derrubar vetos de Lula a projetos que desinteressam o governo, como o Licenciamento Ambiental e a "crescente captura do orçamento" através das emendas parlamentares.

Captura de Maduro

A resolução do PT também criticou a operação militar dos Estados Unidos que capturou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cília Flores, no último dia 3. Segundo a sigla de Lula, a ação foi um "sequestro" por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo os petistas, enfrenta um "acelerado processo de perda de hegemonia global". Outros pontos de Trump criticados foi a pressão pela anexação da Groenlândia e o apoio dele às campanhas orquestradas por Israel, do primeiro-ministro Benajmin Netanyahu.

"O cenário internacional também está marcado por uma intensificação inaceitável das ações intervencionistas do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, que, em meio a uma crise de sua economia e ao acelerado processo de perda de hegemonia global, adotou uma conduta cada vez mais beligerante e neoimperialista, que se traduziu em uma intervenção militar na Venezuela e no sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cília Flores", diz a resolução.