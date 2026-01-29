Prazo final para realização do do censo do Previ-Rio termina no próximo sábado - Divulgação

Publicado 29/01/2026 10:07

O prazo para servidores, aposentados e pensionistas responderem ao censo cadastral Previdenciário do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio (Previ-Rio) termina no próximo sábado (31). Até o momento, 80% dos servidores ativos e inativos e pensionistas atualizaram o cadastro, que é obrigatório.





Segundo Marcelo Queiroz, secretário Municipal de Administração, a medida tem como objetivo manter os dados atualizados, garantindo a regularidade dos benefícios. O processo é 100% online e deve ser feito pelo Portal Carioca Digital pelos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município.Segundo Marcelo Queiroz, secretário Municipal de Administração, a medida tem como objetivo manter os dados atualizados, garantindo a regularidade dos benefícios.

"Permite que todos recebam seus rendimentos corretamente, além de abastecer o banco de dados do Previ-Rio com informações atualizadas", disse o secretário, que completou: "A atualização cadastral também é fundamental para a correta emissão do informe de rendimentos, documento necessário para a declaração do Imposto de Renda, evitando divergências de dados junto à Receita Federal."

Quem não realizar o recadastramento dentro do prazo pode ter o benefício impactado.

Como fazer