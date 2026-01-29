Segundo os dados do Caged, São Paulo teve o pior saldo de vagas de emprego - Reprodução

Segundo os dados do Caged, São Paulo teve o pior saldo de vagas de empregoReprodução

Publicado 29/01/2026 15:01

Brasília, 29 - O mercado de trabalho brasileiro fechou 618 164 postos de trabalho em dezembro de 2025, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



A variação do mês foi de -1,26%, o que, segundo a pasta, é compatível com o padrão histórico do Novo Caged, cuja média de dezembro em 2023 e 2024 foi de -1,07%. É o pior mês de dezembro desde a pandemia, em 2020.



O saldo é resultado de 1.523.309 admissões e 2.141.473 desligamentos. Em novembro, o saldo havia sido positivo em 84 109 vagas, já incorporando os ajustes na série.



O resultado negativo ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um fechamento líquido de 481.300 vagas. As estimativas para esta leitura, todas de fechamento, variavam de 560.015 a 264.848 vagas.

Grupos

Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos negativos em dezembro, segundo os dados do Caged. O setor de serviços fechou 280.810 vagas; a indústria fechou 135 087; a construção civil fechou 104.077; o comércio fechou 54 355; e a agropecuária fechou 43.836 postos.



Em dezembro de 2025, todos os estados apresentaram saldos negativos, com destaque para São Paulo (-224.282 postos), Minas Gerais (-72.755) e Paraná (-51.087).



O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.303,78 uma redução de R$ 11,86 (-0,51%) em relação a novembro de 2025 (R$ 2.315,44). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 57,18 (+2,55%).