Regis Dudena ocupava a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda desde abril de 2024Lula Marques/Agência Brasil
Regis Dudena assume Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda
Nomeação do advogado foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União
Brasil criou 1,279 milhão de postos de trabalho em 2025, aponta Caged
Abertura de vagas caiu 23,73% na comparação com 2024
Emprego: saldo líquido do Caged de dezembro é negativo em 618.164 vagas, acima do esperado pelo mercado
Todos os agrupamentos de atividade econômica registraram queda
Inadimplência recorde alcança 8,9 milhões de empresas em novembro, aponta Serasa
Dívidas somadas chegam a quase R$ 211 bilhões
Redução do gás natural começa a valer a partir de domingo no Rio
Medida vai beneficiar cerca de um milhão de clientes, nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em quatro bairros na primeira semana de fevereiro
Atendimentos serão realizados em Campo Grande, São Cristóvão, Jardim Guanabara e Ilha do Governador
