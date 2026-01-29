Abicom aponta a necessidade de aumento do preço do diesel nas refinarias - Reprodução

Publicado 29/01/2026 16:31

A alta do preço do petróleo no mercado internacional puxou o preço do diesel para cima, aumentando a diferença em relação ao valor praticado nas refinarias brasileiras. Em média, o preço do diesel está 15% acima da paridade de importação (PPI) no País, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Para operar no mesmo patamar do mercado externo — que vê aumentar o preço da commodity enquanto avançam as tensões no Oriente Médio —, a Petrobras poderia aumentar o diesel em R$ 0,50 o litro e a Refinaria de Mataripe, na Bahia, em R$ 0,45 o litro.

O último reajuste do diesel pela Petrobras aconteceu em maio do ano passado (269 dias), enquanto Mataripe aumentou o combustível e, R$ 0,05 o litro na quarta-feira da semana passada, mas não alterou os preços ontem, 28.

Já a gasolina, reajustada pela Petrobras esta semana, registra diferença de apenas 3% na comparação com o mercado internacional, o mesmo patamar registrado por Mataripe.

Após a queda de 5,2% do preço da gasolina no Brasil, anunciada pela Petrobras na segunda-feira, 26, acionistas da estatal temem redução de receita e consequente queda nos dividendos, já que o preço alto da gasolina estava compensando a manutenção do preço mais baixo do diesel no mercado interno.