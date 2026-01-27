Beneficiários com agendamentos entre quarta e sexta-feira devem ver conferir nova data de atendimento no Meu INSSINSS/Divulgação
INSS antecipa mais de 1.200 atendimentos em fim de semana com mutirão no Rio de Janeiro
Peritos realizaram avaliações médicas
Barcas Rio abre 48 vagas para atuação nas embarcações no Rio e em Mangaratiba
Empresa oferece postos para profissionais com ensino fundamental e médio
Consumidores receberão 5% da receita das distribuidoras de energia com atividades tecnológicas, diz Aneel
Repasse será válido por cinco anos
Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025
Licenças laborais por incapacidade temporária é o maior desde 2021
Prévia da inflação registra alta de 0,20% em janeiro, revela IBGE
Taxa acumulada em 12 meses do IPCA-15 teve elevação de 4,50%
Preço do etanol sobe em 17 Estados, afirma ANP
Maior alta porcentual na semana, de 1,89%, foi registrada no Maranhão, a R$ 4,85 o litro
