Beneficiários com agendamentos entre quarta e sexta-feira devem ver conferir nova data de atendimento no Meu INSSINSS/Divulgação

Publicado 27/01/2026 16:38

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em parceria com a Perícia Médica Federal, antecipou atendimentos em mutirão no Rio de Janeiro durante o último fim de semana. Os atendimentos foram voltados para a realização de avaliações médicas e tiveram um total de 1.237 pessoas avaliadas por agendamento. A medida ocorre em razão da paralisação programada das agências da previdência social para atualização dos sistemas previdenciários, prevista para ocorrer entre quarta, 28, e sexta-feira, 30.

No sábado, 24, as agências de Araruama, Avenida Brasil, Bairro de Fátima, Barra Mansa, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Praça da Bandeira, São Pedro da Aldeia, Teresópolis e Treze de Maio receberam as antecipações, totalizando 1.097 atendimentos. No domingo, 25, somente a APS de Bairro de Fátima realizou perícias médicas, com 140 avaliações.

O INSS garante que nenhum segurado será prejudicado pela suspensão temporária do atendimento presencial durante o período de atualização dos sistemas e que todos os agendamentos serão realizados em novas datas.