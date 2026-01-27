Lojas do Centro, da Zona Norte, Sul e Oeste deverão ser as mais procuradas pelos foliões - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 27/01/2026 09:29

Rio - Os lojistas cariocas esperam aumento de 5% nas vendas do Carnaval, de acordo com a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

Segundo os comerciantes, adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, linha de praia (biquíni, maiô, chapéus e saídas de praia), sandálias, chinelos e tênis são os produtos que devem ser os artigos mais vendidos.

O preço médio das compras ficará em torno de R$ 160,00 e os clientes deverão utilizar para pagamento o cartão de crédito, cartão de débito, Pix e crediário.

"O Carnaval desempenha papel estratégico no fortalecimento da economia, especialmente para o comércio e serviços relacionados com lazer, entretenimento, hospedagem, alimentação, transportes e outros, que vê nesse período uma das oportunidades de crescimento, pois movimenta uma ampla cadeia produtiva que vai muito além dos dias de festa. O período carnavalesco também é responsável por uma expressiva geração de empregos temporários. A produção de fantasias, organização de blocos, montagem de infraestrutura e logística de eventos emprega milhares de pessoas em diversas áreas", disse Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.

"Se a alta do dólar contribuiu para elevar preços no final do ano passado, deverá facilitar a vinda de estrangeiros. Nesse aspecto, o Rio de Janeiro cumpre papel importantíssimo com sua beleza, praias e as festividades. Segundo a Riotur, a cidade espera um público de cinco milhões de foliões para o Carnaval de 2026, impulsionado pelo turismo aquecido", avaliou.

Ele chama atenção para outro detalhe que vem animando o comércio especializado em produtos para o período, que são os cerca de 500 blocos de rua que, por não exigirem fantasias padronizadas, colaboram significativamente para as vendas. ,

O levantamento ouviu 150 lojistas entre os dias 19 e 23 de janeiro. De acordo com o estudo, os comerciantes das Zonas Norte, Sul e Oeste deverão ser as mais procuradas pelos foliões.



"Muito mais do que uma festa, o Carnaval é um motor, social e cultural, que gera empregos e fortalece negócios. Para o comércio, é uma chance de renovar estoques, criar campanhas criativas e atender a um público ávido por experiências, produtos e serviços que tornam essa celebração ainda mais especial", conclui Aldo Gonçalves.