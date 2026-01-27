Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo - Divulgação

Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São PauloDivulgação

Publicado 27/01/2026 09:31

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 17 Estados, caíram em outros 3 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 5 na semana encerrada em 24 de janeiro. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,88% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,61 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,38%, para R$ 4,42 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 1,89%, foi registrada no Maranhão, a R$ 4,85 o litro. A maior queda, de 0,66%, ocorreu em Mato Grosso, para R$ 4,55 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,20, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.