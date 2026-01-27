Preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São PauloDivulgação
Preço do etanol sobe em 17 Estados, afirma ANP
Maior alta porcentual na semana, de 1,89%, foi registrada no Maranhão, a R$ 4,85 o litro
Carnaval: lojistas esperam aumento de 5% nas vendas no Rio
Segmentos com maior expectativa são adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, linha de praia, sandálias, chinelos e tênis
Mobi-Rio abre processos seletivos para preencher 150 vagas com salários de até R$ 5 mil
Vale-alimentação para todos os cargos é de R$ 660
Shopping em Campo Grande receberá ação do CIEE com mais de 2,5 mil vagas de estágio e aprendizagem
Atendimento será realizado das 10h às 16h
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Com adicionais, valor médio está em R$ 697,77
Cade define relator que vai analisar condenação de empreiteiras da Lava Jato
Área técnica do conselho recomendou a responsabilização das empresas
