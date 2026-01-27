Mudança foi aprovada pela Aneel nesta terça-feiraAneel/divulgação
Consumidores receberão 5% da receita das distribuidoras de energia com atividades tecnológicas, diz Aneel
Repasse será válido por cinco anos
Consumidores receberão 5% da receita das distribuidoras de energia com atividades tecnológicas, diz Aneel
Repasse será válido por cinco anos
Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025
Licenças laborais por incapacidade temporária é o maior desde 2021
Prévia da inflação registra alta de 0,20% em janeiro, revela IBGE
Taxa acumulada em 12 meses do IPCA-15 teve elevação de 4,50%
Preço do etanol sobe em 17 Estados, afirma ANP
Maior alta porcentual na semana, de 1,89%, foi registrada no Maranhão, a R$ 4,85 o litro
Carnaval: lojistas esperam aumento de 5% nas vendas no Rio
Segmentos com maior expectativa são adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, linha de praia, sandálias, chinelos e tênis
Mobi-Rio abre processos seletivos para preencher 150 vagas com salários de até R$ 5 mil
Vale-alimentação para todos os cargos é de R$ 660
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.