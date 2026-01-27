Projeções iam de avanço de 4,00% a 4,73%, com mediana de 4,52% - Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 27/01/2026 09:57 | Atualizado 27/01/2026 16:21

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial, registrou alta 0,20% em janeiro, após ter subido 0,25% em dezembro, informou na manhã desta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,23%, com intervalo entre 0,15% e 0,42%



Com o resultado anunciado pelo IBGE, a taxa acumulada em 12 meses do IPCA-15 registra elevação de 4,50%. As projeções iam de avanço de 4,00% a 4,73%, com mediana de 4,52%.

Grupos

O gasto das famílias brasileiras com a alimentação para consumo no domicílio subiu 0,21% em janeiro, interrompendo assim uma sequência de sete meses de quedas. O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma alta de 0,13% em dezembro para elevação de 0,31% em janeiro, contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,20% registrada pelo IPCA-15 neste mês.



Na alimentação no domicílio, houve altas no tomate (16,28%), batata-inglesa (12,74%), frutas (1,65%) e carnes (1,32%).



Na direção oposta, ficaram mais baratos o leite longa vida (-7,93%), arroz (-2,02%) e café moído (-1,22%).



A alimentação fora do domicílio subiu 0,56% em janeiro: o lanche avançou 0,77%, e a refeição fora de casa aumentou 0,44%.



Habitação



Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,17% em dezembro para um recuo de 0,26% em janeiro, uma contribuição de -0,04 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.



A energia elétrica residencial recuou 2,91% em janeiro, resultando no maior alívio individual no IPCA-15 deste mês, de -0,12 ponto porcentual.



"Em dezembro estava em vigor a bandeira tarifária amarela, com a cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 KWh consumidos. Já em janeiro, a bandeira vigente é a verde, sem custo adicional para os consumidores", lembrou o IBGE.



Houve ainda impacto do reajuste tarifários de 21,95% em uma das concessionárias de Porto Alegre a partir de 22 de novembro.



Em janeiro, a taxa de água e esgoto subiu 1,74%, e o gás encanado teve alta de 2,51%.



Transportes



As quedas nos preços das passagens aéreas e do ônibus urbano puxaram a redução de custos com transportes em janeiro, embora a alta na gasolina tenha impedido um alívio maior ao bolso das famílias, segundo os dados do IPCA-15. O grupo Transportes passou de um aumento de 0,69% em dezembro para um recuo de 0,13% em janeiro, uma contribuição de -0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,20% de inflação neste mês.



As passagens aéreas caíram 8,92%, segundo maior impacto individual negativo no índice do mês, -0,07 ponto porcentual, atrás apenas de energia elétrica (-0,12 ponto porcentual).



O ônibus urbano teve recuo de 2,79%, impacto de -0,03 ponto porcentual no IPCA-15. Apesar dos reajustes anunciados nas tarifas em diversas regiões, a queda na média geral foi puxada pela implementação de gratuidades aos domingos e feriados em Belo Horizonte e São Paulo.



Já o metrô subiu 2,52% em janeiro, e o trem aumentou 2,43%. A integração de transporte público caiu 0,94%, e o táxi subiu 0,42%.



Os combustíveis subiram 1,25% em janeiro, com avanços de 3,59% no etanol, 1,01% na gasolina, 0,11% no gás veicular e 0,03% no óleo diesel. A gasolina exerceu a principal pressão individual na inflação do mês, contribuição de 0,05 ponto porcentual.



Comunicação



Os gastos das famílias brasileiras com Comunicação passaram de uma elevação de 0,01% em dezembro para um aumento de 0,73% em janeiro, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual para IPCA-15 deste mês.



O resultado do grupo foi impulsionado pelo aumento de 2,57% no subitem aparelho telefônico.



Saúde e Cuidados Pessoais



Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de um recuo de 0,01% em dezembro para uma elevação de 0,81% em janeiro, com contribuição de 0,11 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.



As maiores pressões partiram de artigos de higiene pessoal, que subiram 1,38% e impactaram a inflação em 0,05 ponto porcentual, do plano de saúde, com alta de 0,49% e contribuição de 0,02 ponto porcentual.