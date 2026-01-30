Daxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Daxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembroMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 30/01/2026 09:47

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembro, nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, segundo os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em igual período de 2024, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre móvel até novembro, a taxa de desocupação estava em 5,2%.

Com o resultado de dezembro, a taxa anual do indicador de desemprego caiu de 6,6%, em 2024, para 5,6%, em 2025, patamar mais baixo desde 2012.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.613 no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com o IBGE. O resultado representa alta de 5,0% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 367,6 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, alta de 6,4% ante igual período do ano passado.