Daxa de desocupação no Brasil ficou em 5,1% no trimestre encerrado em dezembroMarcelo Camargo / Agência Brasil
Desemprego até dezembro fica em 5,1% e 2025 tem melhor resultado desde 2012, aponta IBGE
Renda média real do trabalhador foi de R$ 3.613 no período
Companhia produtora de aço abre 30 vagas para jovem aprendiz no Rio
Oportunidades são voltadas para moradores da capital fluminense, Itaguaí e Seropédica
Empresa do ramo de segurança abre nove vagas de emprego no Rio
Oportunidades são para os cargos de porteiro, recepcionista bilíngue, operador de CFTV e bombeiro civil condutor
Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda
Mais de 180 mil contribuintes receberão R$ 403,65 milhões
Bares e restaurantes correm para regularizar pendências e manter benefícios do Simples Nacional
Abrasel alerta para prazo no fim de janeiro e diz que atraso pode gerar restrições operacionais, dificuldade de crédito e aumento de custos
Microempreendedores ganham capacitação gratuita para fortalecimento de gestão e finanças
Trilha é composta por 20 videoaulas que ajudam o MEI a melhorar a tomada de decisões dos negócios
