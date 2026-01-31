Lula fez declaração neste sábado, 31, via postagem nas redes sociaisRicardo Stuckert
Lula destaca menor taxa de desemprego da série histórica e alta da renda em 2025
Pnad Contínua aponta índice de 5,1% no fim do ano e recorde de pessoas ocupadas no país
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina neste sábado
Pedido é feito online e vale para MEI, micro e pequenas empresas
Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA
Bolsa cai 0,97%, mas tem melhor mês desde novembro de 2020
Fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde na conta de luz
Chuvas de janeiro foram garantiram a recuperação dos reservatórios
Tesouro Nacional lança novo título público em março
Investimento será vinculado à taxa básica de juros Selic
Beneficiários do Pé-de-Meia podem fazer aplicação no Tesouro Direto
Antes, o dinheiro recebido só podia ser aplicado na poupança
