Câmera de monitoramento flagrou o crime - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 06/02/2026 09:57 | Atualizado 06/02/2026 09:57

Duas idosas foram assaltadas e ameaçadas por criminosos no Jardim Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, na manhã da última terça-feira (3).

Uma câmera de monitoramento flagrou o crime. O registro mostra um dos assaltantes dizendo a uma das vítimas, de 67 anos, que estava com dificuldades para tirar a aliança do dedo, que "daria um tiro" caso ela não entregasse a joia. O caso aconteceu na Rua Conde de Itu, por volta das 7h.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou, em nota, que uma mulher foi alvo do crime e que, além da aliança, ela teve o celular e o carro roubados - as imagens não captam o momento em que os criminosos tomam o veículo.



O automóvel foi localizado pela Polícia Militar na Rua Huitaca, no bairro Campo Grande, ainda na manhã de terça.



Conforme as imagens, as duas idosas estão chegando a um estabelecimento com alguns equipamentos que aparentam ser de ioga. Na porta do local, elas são abordadas por dois homens, que anunciam o assalto. Uma das vítimas reage e repete várias vezes a palavra "devagar" para o criminoso, que revida: "Tira a aliança, vai".



Uma das idosas consegue entrar no estabelecimento, enquanto a outra continua sob o domínio do assaltante. Armado, ele toma o que parece ser a chave do carro, pede "o cordão" e passa a ameaçar a mulher quando ela demonstra dificuldade para tirar a aliança: "Você vai tomar um tiro ou senão eu corto o seu dedo", disse o homem, fazendo uma contagem em tom ameaçador.



Ele chega a pegar na mão da vítima para arrancar a joia, tira a aliança e foge com o parceiro. Toda a ação durou pouco mais de 1 minuto.

Segundo a SSP-SP, os assaltantes ainda não foram reconhecidos e seguem foragidos.

"O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro)", informa a SSP-SP.