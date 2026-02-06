Presidente disse ainda que o governo federal não pode ser 'apenas um repassador de pequenos recursos'Reprodução / Redes sociais
Se Congresso aprovar PEC da Segurança, iremos criar Ministério em seguida, diz Lula
Presidente defende ampliar atuação da União na área, promete reforço de orçamento e critica governadores contrários à proposta
Se Congresso aprovar PEC da Segurança, iremos criar Ministério em seguida, diz Lula
Presidente defende ampliar atuação da União na área, promete reforço de orçamento e critica governadores contrários à proposta
José Dirceu defende Haddad como candidato em SP e permanência de Alckmin como vice de Lula
Ex-ministro da Casa Civil também citou a possibilidade do chefe da Fazenda disputar uma vaga no Senado
Laudo da PF aponta que Bolsonaro precisa de cuidados médicos, mas pode ficar na Papudinha
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado
Justiça de MG rejeita pedido de bloqueio de R$ 1 bilhão da Vale feito pelo Estado
Magistrado aponta que valor é prematuro, cita risco econômico à empresa e destaca falhas na segurança
Eduardo Bolsonaro cobra de aliados engajamento na candidatura de Flávio
Em viagem internacional, ex-deputado afirma que silêncio não é neutralidade e pressiona a direita a aderir à estratégia da pré-candidatura presidencial
Houve uma espécie de 'estupro' das contas públicas no governo Bolsonaro, diz Haddad
Ministro citou a aprovação da PEC dos Precatórios
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.