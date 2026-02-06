Ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) - Reprodução / Internet

Publicado 06/02/2026 13:56

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) se somou a outros petistas ao defender a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, contra o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Dirceu também citou a possibilidade de Haddad disputar uma vaga no Senado, como alternativa no cenário paulista.



Durante evento de 46.º aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador (BA), o ex-ministro também sinalizou apoio à manutenção do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Segundo Dirceu, a manutenção de Alckmin como vice é condição para a estratégia eleitoral do partido em São Paulo. Ele afirmou defender "há muito tempo" a candidatura de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes e classificou a aliança entre Lula e Alckmin como um "pacto político" com a sociedade.

"Foi uma espécie de contrato que nós assinamos com o eleitorado, de que essa aliança criaria as condições para vencermos a eleição", disse.



Pressão sobre Haddad



O presidente Lula tem insistido para que Haddad seja o candidato do PT ao governo de São Paulo em 2026. O ministro, porém, resiste à ideia e tem manifestado o desejo de atuar na coordenação da campanha à reeleição de Lula. Nos últimos dias, no entanto, passou a sinalizar que pode ceder à pressão interna



A ofensiva não se restringe ao presidente. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que Haddad precisa "vestir a camisa" e entrar na disputa "Precisamos que Haddad seja candidato. Temos de escalar os melhores quadros e precisamos que todos entrem em campo", disse, em conversa com jornalistas na semana passada.



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), também reforçou a pressão e afirmou que Haddad não pode se esquivar da missão. "O quadro não fecha sem ele. E ele precisa ter essa consciência, e acho que tem", disse.



Também cotada para o cargo, Tebet afirmou que já se colocou à disposição de Lula para disputar uma vaga ao Senado, seja por São Paulo ou por Mato Grosso do Sul, Estado que já representou.



Na terça-feira, 3, o ministro afirmou que tem tratado do cenário eleitoral com Lula. "Vamos ver quem convence quem", disse em entrevista à rádio BandNews FM, ao reiterar que sua preferência é atuar na campanha presidencial.