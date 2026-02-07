O MP repudiou o ato classificado como covarde e afirmou que vai atuar com firmeza na apuração do crimeCNJ
Justiça decreta prisão de suspeito de matar professora em Porto Velho
Crime aconteceu dentro da sala de aula na Faculdade Metropolitana
Classe dominante brasileira entende o Estado como dela, diz Haddad em novo livro
Ministro defende a tese de que o País foi entregue aos fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão
Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha
O objetivo é impedir que o acusado saia do país
Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade nas transações bancárias
Reclamações passam de 2 mil
Inmet emite alerta de 'grande perigo' de chuvas; veja locais
Há riscos de alagamentos e deslizamentos de encostas
Adolescente agredido por piloto morre após 16 dias internado no DF
Pedro Arthur Turra Basso cumpre prisão preventiva na Papuda
