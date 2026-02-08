Polícia investiga a causa da morte de Henrique Maderite - Reprodução/ redes sociais

Publicado 08/02/2026 10:44 | Atualizado 08/02/2026 14:52

Minas Gerais - Amigos e familiares do influenciador mineiro Henrique Maderite, de 50 anos, prestaram homenagens durante o velório neste domingo (8). A despedida íntima do blogueiro foi realizada no Cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte.

Nas redes sociais, o produtor de conteúdo digital Vidoca, famoso por visitar cemitérios e enterros de famosos, publicou uma série de fotos no local em que aparecem várias coroas de flores, acompanhadas por faixas com mensagens de carinho ou pesar.

O produtor de conteúdo digital de 50 anos, foi encontrado morto na noite de sexta-feira (6) em Ouro Preto. Ele faleceu após sofrer um infarto fulminante, segundo a sua equipe em um comunicado.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a perícia concluiu que o falecimento teve causas naturais. Quando a corporação chegou ao local, Maderite não tinha sinais vitais e apresentava um sangramento na nuca e próximo à orelha. A corporação também disse que não havia indícios de violência.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que aguarda a conclusão de laudo pericial e necroscópico para atestar as circunstâncias e a causa do óbito.

Famoso pelo bordão "Sextou, papai, pode olhar ai: meio-dia. Quem fez, fez" - geralmente anunciado com um copo de cerveja na mão e seguido de uma reflexão irônica sobre os acontecimentos do País -, Maderite reunia mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram.

Pai e avô, ele conquistou o público com vídeos bem-humorados que mostravam sua rotina de viagens, momentos em casa e a relação com os cavalos, além de conteúdos publicitários.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a família de Henrique Maderite agradeceu o carinho dos fãs e pediram orações.

"Fica uma dor difícil de explicar, mas também um legado imenso. Henrique viveu como falava: valorizando a família, os amigos, o riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena. E muito importante: sempre grato a Deus por tantas bênçãos. Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o dia de amanhã", escreveu.

"A família agradece todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento. Orem por ele. Detalhe pequeno: ser feliz é uma escolha diária", acrescentou.



