Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula para R$ 47 milhões
Próximo sorteio será realizado na terça-feira (10)
Silas Malafaia e líder do PL na Câmara detonam declaração de Lula sobre evangélicos
Sóstenes afirmou que o petista trata o grupo como 'curral eleitoral'
Em festa de aniversário do PT, Lula afirma que 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo
Durante discurso em comemoração aos 46 anos do partido, o presidente cobrou à militância petista que busque apoio dessa ala e ressaltou a importância da narrativa política
Pix volta ao normal após falhas em servidor da Amazon
Usuários relataram problemas no pagamento e no acesso de aplicativos de instituições financeiras
Professor referência em estudo das abelhas na Amazônia é morto a tiros em Manaus
Homens encapuzados dispararam contra Davi Said Aidar em bar
Justiça decreta prisão de suspeito de matar professora em Porto Velho
Crime aconteceu dentro da sala de aula na Faculdade Metropolitana
