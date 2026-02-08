Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 08/02/2026 09:02

22- 32 - 37 - 41 - 42 - 49. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2970 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado, 7. Com isso, o prêmio de R$ 40 milhões acumulou e o estimado para o próximo sorteio, de terça-feira, 10, pode chegar a R$ 47 milhões. Confira os números sorteados:

A quina registrou 22 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 103.128,37. Já a quadra teve 2.828 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 1.322,42.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.