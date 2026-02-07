Polícia investiga a causa da morte de Henrique Maderite - Reprodução/ redes sociais

Polícia investiga a causa da morte de Henrique Maderite Reprodução/ redes sociais

Publicado 07/02/2026 07:39

O influenciador mineiro Henrique Maderite, de 50 anos, foi encontrado morto, nesta sexta-feira, 6, em Ouro Preto, Minas Gerais. O produtor de conteúdo digital apresentava um corte na cabeça e sangramento nos ouvidos. Nas redes sociais, a equipe do blogueiro afirmou que ele sofreu um infarto fulminante.

De acordo com a PM, os técnicas de reanimação foram realizadas pelos policiais, mas ele já estava sem vida. O óbito foi confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também recebeu acionamento.

"Fica uma dor difícil de explicar, mas também um legado imenso. Henrique viveu como falava: valorizando a família, os amigos, o riso fácil e os momentos simples que fazem a vida valer a pena. E muito importante: sempre grato a Deus por tantas bençãos. Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o dia de amanhã", escreveu a equipe de Maderite nas redes sociais.

Procurada, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.



Famoso pelo bordão "Sextou, papai, pode olhar ai: meio-dia. Quem fez, fez" - geralmente anunciado com um copo de cerveja na mão e seguido de uma reflexão irônica sobre os acontecimentos do País -, Maderite reunia mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram.

A morte do influenciador foi lamentada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

"Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. ‘Quem fez, fez’. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz", escreveu.

*Com informações do Estadão Conteúdo