PM precisou intervir e utilizou balas de borracha para conter os animais - Reprodução

Publicado 08/02/2026 12:38 | Atualizado 08/02/2026 12:59

Uma menina de cinco anos e a avó foram resgatadas após serem atacadas por dois cães, um pitbull e um rottweiler, neste sábado (7), em Cáceres, no Mato Grosso. A Polícia Militar (PM) precisou intervir e utilizou balas de borracha para conter os animais. Um dos cães foi abatido depois de voltar a atacar a idosa.

De acordo com a PM, a criança estava na casa apenas para visitar a avó no fim de semana. Os vizinhos acionaram a polícia após não conseguirem entrar no quintal devido à agressividade dos cães. Não há informações de como começou o ataque.



No local, os policiais conseguiram conter o pitbull com um disparo de bala de borracha. Em seguida, encontraram o rottweiler atacando a menina e efetuaram outro disparo para afastar o animal.



Após a retirada da criança, o rottweiler voltou a avançar contra a avó. Diante da nova tentativa de ataque, a polícia realizou um disparo de arma de fogo, abatendo o cão.



A menina foi levada pelos próprios policiais ao Hospital Regional da cidade, devido aos ferimentos no pescoço, e permanece internada. A avó foi atendida no local por uma equipe de resgate.



O tutor dos cães compareceu à residência e ficou responsável por conter o pitbull. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas.