PM precisou intervir e utilizou balas de borracha para conter os animaisReprodução
No local, os policiais conseguiram conter o pitbull com um disparo de bala de borracha. Em seguida, encontraram o rottweiler atacando a menina e efetuaram outro disparo para afastar o animal.
Após a retirada da criança, o rottweiler voltou a avançar contra a avó. Diante da nova tentativa de ataque, a polícia realizou um disparo de arma de fogo, abatendo o cão.
A menina foi levada pelos próprios policiais ao Hospital Regional da cidade, devido aos ferimentos no pescoço, e permanece internada. A avó foi atendida no local por uma equipe de resgate.
O tutor dos cães compareceu à residência e ficou responsável por conter o pitbull. As circunstâncias do ataque ainda serão apuradas.
