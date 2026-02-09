Lula participou de cerimônia no Instituto Butantan em São PauloReprodução / Canal Gov
Criticando a política externa adotada pelo presidente norte-americano, Lula afirmou que não deseja seguir o preceito de impor poder sobre países mais fracos. Por outro lado, o petista disse que não aceita ser menor do que as duas maiores potências globais.
"O unilateralismo imposto pela teoria de que o mais forte pode tudo contra o mais fraco a nós não interessa. Eu não quero ter supremacia sobre o Uruguai, sobre a Bolívia. Mas também não quero ser menor que os Estados Unidos e que a China. Não estamos escolhendo entre a China e os Estados Unidos, estamos escolhendo aquilo que é o melhor para o nosso país", declarou Lula.
Também sobre a crise com os Estados Unidos, deflagrada após o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros imposta em julho passado, Lula disse, em tom de brincadeira, que não interessa para o Brasil um conflito militar com os norte-americanos.
"Não adianta ficar falando na televisão: eu tenho o maior navio de guerra, o maior submarino. Eu não quero briga com ele, eu sou doido? Vai que eu brigo e eu ganho. O que eu vou fazer?", disse o presidente.
Na manhã desta segunda-feira, 9, Lula visitou a sede do Instituto Butantan em São Paulo. O presidente anunciou R$ 1,8 bilhão em investimentos relacionados a infraestrutura e capacidade produtiva de vacinas e insumos biológicos.
