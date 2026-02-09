Rumble burlou o bloqueio ao usar 'a infraestrutura de uma outra empresa para alterar seus endereços de IP'AFP
Anatel afirma que atua para restabelecer bloqueio ao Rumble
Plataforma de vídeos utilizou uma manobra técnica para contornar a proibição imposta pelo STF em 2025
Fim da escala 6x1: Hugo Motta encaminha PEC para CCJ da Câmara
Parlamentar prometeu um 'debate amplo' sobre o assunto
'Dólar oscila porque depende do humor de Trump', diz Lula
Presidente critica unilateralismo dos EUA e afirma que Brasil não escolherá entre Washington e Pequim
Governo projeta três milhões de contratos do Minha Casa, Minha Vida até 2026, afirma ministro
Jader Filho afirma que avanço do programa depende da saúde financeira do FGTS
Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador
Parlamentar se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão
Presidente do BC 'agradece a Deus' por enfrentar caso Master durante governo Lula
Segundo Galípolo, o apoio fornece 'certeza e tranquilidad'" para o trabalho de supervisão, além de ajudar pela experiência do petista
