Senador Alessandro Vieira apresentou requerimento convidando Raquel Lyra a falar na CPI do Crime OrganizadoGeraldo Magela/Agência Senado
Governadora de Pernambuco será ouvida pela CPI do Crime Organizado no Senado nesta terça-feira
Raquel Lyra vai apresentar as ações desenvolvidas no estado na área da segurança pública
Tarcísio não participa de agendas de Lula e Alckmin em São Paulo
Procurado, o governo paulista não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a ausência do chefe do Executivo nos eventos
Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
Ministério da Saúde encomendou 3,9 milhões de doses
Lula defende parceria com a China para produção de vacina
Evento marcou início do uso da vacina do Butantan contra dengue
Ministério cancela mais de 76 mil licenças de pescadores
Profissionais perdem o direito de exercer com fins comerciais
Prouni: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta-feira
Documentos devem ser entregues na faculdade privada
