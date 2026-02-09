De acordo com a pesquisa, Lula mantém vantagem sobre todos os rivais no primeiro turno - Divulgação/ PT/ Ricardo Stuckert

De acordo com a pesquisa, Lula mantém vantagem sobre todos os rivais no primeiro turnoDivulgação/ PT/ Ricardo Stuckert

Publicado 09/02/2026 15:15

São Paulo - Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 9, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente nas simulações de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e possíveis candidatos do Partido Social Democrático (PSD) nas eleições de outubro.

O levantamento testou três cenários com diferentes possíveis candidatos do PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, e apontou vantagem de Lula em todas as hipóteses. A pesquisa não incluiu cenário para o segundo turno das eleições.

No primeiro cenário, que inclui o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o presidente aparece com 39% das intenções de voto, ante 30% de Flávio Bolsonaro. Ratinho soma 10%. Os demais nomes ficam abaixo de dois dígitos: Romeu Zema (Novo) tem 3%, Aldo Rebelo (DC) marca 2% e Renan Santos (Missão), 1%. Brancos e nulos totalizam 7%, e 8% não souberam ou não responderam.

No segundo teste, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula chega a 40%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 32%. Leite aparece com 5%, seguido por Zema (4%), Aldo Rebelo (3%) e Renan Santos (1%). Brancos e nulos somam 7%, e os indecisos permanecem em 8%.

Já no terceiro cenário, que inclui o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula mantém 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Caiado aparece com 6%, Zema com 4%, Aldo Rebelo com 2% e Renan Santos com 1%. Brancos e nulos totalizam 7%, e 8% não souberam ou não responderam.

Além das intenções de voto, a pesquisa traçou a percepção do eleitorado sobre temas centrais da agenda eleitoral. No recorte econômico, Lula é visto como o candidato com maior capacidade para melhorar a economia: 29% dos entrevistados citaram o presidente, contra 20% que apontaram Flávio Bolsonaro. Na sequência aparecem Ratinho Jr. (14%), Eduardo Leite (7%), Romeu Zema (6%) e Ronaldo Caiado (4%). Renan Santos soma 2% e Aldo Rebelo, 1%. Outros 13% disseram não ver nenhum dos nomes como mais preparado para a área, e 4% não souberam ou não responderam

No quesito social, Lula amplia a vantagem. Questionados sobre quem teria mais condições de melhorar a vida da população mais pobre, 44% apontaram o presidente. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 17%, em empate técnico com Ratinho Jr., que registra 13%.

No recorte político, o instituto também perguntou qual dos possíveis candidatos teria mais capacidade de pacificar o País. Nesse item, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados, com 24% das menções cada um, indicando divisão do eleitorado quando o tema é articulação política e redução de conflitos.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores entre sexta-feira, 6, e sábado, 7, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06428/2026.