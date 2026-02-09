Boulos afirmou que o Planalto quer a aprovação do fim da escala 6x1 ainda no primeiro semestreFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Boulos diz que convidou Motta para reunião sobre PEC do fim da escala 6x1
Governo busca garantir a aprovação rápida da proposta
Moraes mantém prisão preventiva de coronel acusado de integrar plano para assassiná-lo
Condenado à 21 anos de detenção, Marcelo Costa Câmara ainda não começou o cumprimento da pena
Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção
Defesa Civil estadual mantém alerta até o fim de terça-feira (10)
Manobrista de academia onde mulher morreu era responsável por limpeza de piscina, diz polícia
Suspeito de fazer mistura química que intoxicou o ar do ambiente ainda não foi encontrado pelas autoridades
Comissão no STJ para investigar se ministro da Corte cometeu assédio sexual terá somente homens
Magistrada Isabel Gallotti se declarou impedida e deixou o caso
Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
Condenado pela trama golpista militar está preso no Comando Militar
