Grupo atuava na fronteira do Brasil com o Uruguai, introduzindo bebidas alcoólicas no país de forma irregularDivulgação/ PF
Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e 41 medidas cautelares diversas da prisão em Santa Catarina, além do bloqueio de valores de até R$ 31 milhões em contas bancárias dos investigados. A Justiça também determinou o sequestro de R$ 9 milhões em veículos e imóveis.
As medidas judiciais foram realizadas nos municípios de Tubarão (1), Içara (1), Itajaí (1), Criciúma (7), Sombrio (4), Passo de Torres (1), Balneário Gaivota (1), Balneário Rincão (1) e Jaguaruna (4).
Segundo a PF, o grupo utilizava falsas excursões de turismo para transportar bebidas e outros produtos adquiridos em free shops.
Os investigados estão proibidos de deixar o território nacional e deverão entregar seus passaportes à PF.
