A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Carga Dividida. A ação tem como objetivo combater crimes de descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O grupo atuava na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, introduzindo bebidas alcoólicas no país de forma irregular.

Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e 41 medidas cautelares diversas da prisão em Santa Catarina, além do bloqueio de valores de até R$ 31 milhões em contas bancárias dos investigados. A Justiça também determinou o sequestro de R$ 9 milhões em veículos e imóveis.
Grupo atuava na fronteira do Brasil com o Uruguai, introduzindo bebidas alcoólicas no país de forma irregular - Divulgação/ PF

As medidas judiciais foram realizadas nos municípios de Tubarão (1), Içara (1), Itajaí (1), Criciúma (7), Sombrio (4), Passo de Torres (1), Balneário Gaivota (1), Balneário Rincão (1) e Jaguaruna (4).

Segundo a PF, o grupo utilizava falsas excursões de turismo para transportar bebidas e outros produtos adquiridos em free shops.
"As mercadorias eram introduzidas ilegalmente no Brasil mediante a utilização das cotas dos passageiros. As viagens partiam de Criciúma (SC) com destino a cidades fronteiriças, especialmente Jaguarão (RS)", detalhou a corporação.

Os investigados estão proibidos de deixar o território nacional e deverão entregar seus passaportes à PF.