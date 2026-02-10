Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu suspeito de envolvimento no desaparecimento de família na cidade de CachoeirinhaDivulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta terça-feira, 10, um suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma família em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. 

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Dalmira Germann de Aguiar, de 70, e Isail Vieira de Aguiar, de 69, estão desaparecidos desde o final de janeiro. A identidade do suspeito não foi revelada e nem qual seria o vínculo dele com as vítimas.

Em coletiva de imprensa, o delegado Ernesto Prestes, titular da 2º Delegacia, disse que o caso é investigado como homicídio, mas ainda não há informações sobre o paradeiro da família - ou a localização dos corpos.

"Certeza nós não podemos dar de nada, mas trabalhamos com essa possibilidade", disse.
Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu suspeito de envolvimento no desaparecimento de família na cidade de Cachoeirinha - Divulgação/ Polícia Civil
Filha desapareceu primeiro

Ainda de acordo com a polícia, o caso começou a ser investigado no dia 24 de janeiro, um sábado, após a filha do casal, Silvana Germann, publicar nas redes sociais que tinha sofrido um acidente de trânsito quando voltava de Gramado. No dia seguinte, sem conseguir contato com a filha e notícias, os pais dela foram até a delegacia para tentar registrar o sumiço.

Eles estavam em uma Kombi. Como a delegacia estava fechada - era domingo -, retornaram para casa. Depois, foram vistos saindo em outro carro, que era conduzido por uma pessoa ainda não identificada, e não foram mais vistos. O desaparecimento do casal foi registrado por uma sobrinha.