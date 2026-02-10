Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu suspeito de envolvimento no desaparecimento de família na cidade de Cachoeirinha - Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta terça-feira, 10, um suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma família em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul.



Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Dalmira Germann de Aguiar, de 70, e Isail Vieira de Aguiar, de 69, estão desaparecidos desde o final de janeiro. A identidade do suspeito não foi revelada e nem qual seria o vínculo dele com as vítimas.



Em coletiva de imprensa, o delegado Ernesto Prestes, titular da 2º Delegacia, disse que o caso é investigado como homicídio, mas ainda não há informações sobre o paradeiro da família - ou a localização dos corpos.



"Certeza nós não podemos dar de nada, mas trabalhamos com essa possibilidade", disse.