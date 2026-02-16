Carro alegórico mostra Trump e Putin comendo uma vaca, sobre a qual está sentada Ursula von der LeyenAFP
Entre as esculturas de papel machê estão as do caricaturista Jacques Tilly, que é processado na Rússia por difundir informações falsas sobre o Exército russo e será julgado à revelia em 26 de fevereiro, em Moscou.
"A cultura do debate pode ser polêmica, mas isso não é compreendido na Rússia de Putin", afirmou Tilly.
O presidente do Parlamento da Renânia do Norte-Westfália, André Kuper, declarou apoio ao artista e disse que "o processo penal iniciado na Rússia por difamação devido às suas caricaturas demonstra que apenas as democracias garantem a liberdade e o Estado de direito".
Entre as obras exibidas está a de um Putin de uniforme militar cravando uma espada em um bobo da corte com a palavra "sátira" no chapéu. Outra mostra o presidente russo pilotando um drone com as cores da Alternativa para a Alemanha, partido de extrema direita pró-Rússia que se tornou a principal força de oposição do país.
Tilly também retrata o presidente norte-americano Trump boxeando com um Jesus que veste uma camiseta com a inscrição "Amor e Humanidade".
O chanceler alemão Friedrich Merz aparece montado sobre um esqueleto de dinossauro que simboliza a indústria automobilística alemã em crise, em referência a seus esforços para suspender a proibição de veículos novos não elétricos prevista para 2035 na Europa.
