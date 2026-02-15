Courmayeur é um destino turístico que atrai esquiadoresDivulgação
Avalanche mata dois esquiadores e fere um no norte da Itália
Quinze socorristas, três unidades caninas e dois helicópteros participaram dos esforços de busca e resgate
EUA abordam navio petroleiro ligado à Venezuela no Oceano Índico
Embarcação foi uma das que deixaram o país logo após a captura de Maduro
Israel retoma registro de terras na Cisjordânia ocupada e provoca acusação de 'anexação'
Medida integra os esforços do governo Netanyahu de enfraquecer a Autoridade Palestina
Obama lamenta falta de 'vergonha' após vídeo racista compartilhado por Trump
Ex-presidente se manifestou pela primeira vez depois da postagem do ocupante da Casa Branca
Rússia anuncia tomada de doze vilarejos no leste da Ucrânia em fevereiro
Avanço ocorre na região de Donetsk Oblast antes de negociações previstas em Genebra
Síria assume mais uma base dos EUA em cooperação com Washington
Ministério da Defesa anuncia controle da base de Al-Shadadi, no nordeste do país
