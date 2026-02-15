Courmayeur é um destino turístico que atrai esquiadores - Divulgação

Publicado 15/02/2026 17:19

Uma avalanche fora de trilha para esportistas matou dois esquiadores e feriu outro neste domingo, 15, no lado italiano do maciço do Mont Blanc, perto da fronteira entre França e Suíça, disseram autoridades.

Pelo menos três esquiadores foram pegos pela avalanche na manhã deste domingo no Couloir Vesses, uma rota de freeride (em que esquiadores deslizam fora das trilhas de neve, desviando de obstáculos naturais). É um trajeto bem conhecido em Courmayeur, no alto Val Veny, de acordo com o Resgate Alpino da Itália.

Uma das vítimas foi levada ao hospital em estado grave, mas depois morreu, disse a agência. Quinze socorristas, três unidades caninas e dois helicópteros participaram dos esforços de busca e resgate.

Courmayeur, uma cidade com cerca de 2.900 habitantes, fica a cerca de 200 quilômetros (124 milhas) a noroeste de Milão, uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

Outra pessoa foi parcialmente soterrada por uma avalanche em Trentino, mas foi resgatada por seus companheiros, relataram as autoridades neste domingo.

Um recorde de 13 esquiadores fora de pista, alpinistas e caminhantes morreram nas montanhas italianas durante a semana que terminou em 8 de fevereiro, disse o Resgate Alpino na última segunda-feira, incluindo 10 em avalanches desencadeadas por uma camada de neve excepcionalmente instável.

A neve fresca durante tempestades recentes e os cumes de neve varridos pelo vento sobre camadas internas fracas criaram condições especialmente arriscadas ao longo de todo o crescente alpino que faz fronteira com França, Suíça e Áustria, disse o Resgate Alpino.