Tropas norte-americanas interceptaram o petroleiro Veronica III - Departamento de Estado-EUA/Reprodução

Tropas norte-americanas interceptaram o petroleiro Veronica IIIDepartamento de Estado-EUA/Reprodução

Publicado 15/02/2026 16:28

As forças militares dos Estados Unidos abordaram o petroleiro Veronica III no Oceano Índico após rastrear a embarcação desde o Mar do Caribe, em operação voltada a coibir o transporte de petróleo sancionado ligado à Venezuela, informou o Pentágono neste domingo, 15.

A Venezuela depende há anos de uma frota paralela de navios com bandeiras falsas para inserir seu petróleo nas cadeias globais de abastecimento, driblando as sanções impostas pelos EUA. Em dezembro, o presidente Donald Trump ordenou uma quarentena de petroleiros sancionados para pressionar o então presidente Nicolás Maduro, que foi capturado em janeiro durante uma operação militar americana.

Vários navios deixaram a costa venezuelana após a captura de Maduro, incluindo o Veronica III. Em publicação na rede X, o Departamento de Defesa informou que tropas americanas embarcaram no petroleiro em uma operação de "direito de visita, interdição marítima e abordagem". Segundo o Pentágono, a embarcação "tentou desafiar a quarentena do presidente Trump", mas foi rastreada "do Caribe ao Oceano Índico" e interceptada.

O Veronica III é um navio de bandeira panamenha sujeito a sanções dos EUA relacionadas ao Irã, de acordo com o Departamento do Tesouro americano. A plataforma de monitoramento TankerTrackers.com informou que o petroleiro saiu da Venezuela em 3 de janeiro, no mesmo dia da captura de Maduro, transportando quase 2 milhões de barris de petróleo bruto e óleo combustível. A organização afirma que, desde 2023, o navio tem movimentado cargas ligadas à Rússia, ao Irã e à Venezuela.

O Pentágono não informou se o Veronica III foi formalmente apreendido e colocado sob controle dos EUA. Na semana passada, militares americanos já haviam abordado outro petroleiro sancionado no Oceano Índico, o Aquila II, que segue retido enquanto o governo decide seu destino.