O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, ameaçou nesta terça-feira (17) os Estados Unidos com afundar seu porta-aviões mobilizado no Oriente Médio, coincidindo com a retomada das conversas indiretas em Genebra sob mediação de Omã.
"Ouvimos o tempo todo que [os Estados Unidos] enviaram um navio de guerra ao Irã. Um navio de guerra é efetivamente uma arma perigosa, mas mais perigosa é a arma capaz de afundá-lo", disse Khamenei em um discurso.
