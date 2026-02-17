Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - AFP

Publicado 17/02/2026 12:43

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou em postagem nas redes sociais, que vai participar da chamada Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, que já está ocorrendo em Nova Delhi, na Índia. A viagem também é em caráter oficial, a convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

"Vamos discutir novas oportunidades de cooperação entre Brasil e Índia", disse o presidente em mensagem divulgada nas redes.

A decolagem para a Índia ocorreu na manhã desta terça-feira (17). Após a Índia, o presidente fará visita oficial à Coreia do Sul, a convite do presidente Lee Jae Myung.

Nos dois países Lula estará acompanhado de comitiva de empresários brasileiros, com a perspectiva de aprofundamento das relações comerciais. "Vemos bastante espaço para crescimento do comércio bilateral com os dois países", acrescenta o presidente na publicação.

Foi destacado ainda que, em 2025, o comércio bilateral entre Brasil e Índia alcançou mais de US$ 15 bilhões, e com a Coreia do Sul, chegou a US$ 10,8 bilhões. Esse dado é referente ao intercâmbio comercial entre importações e exportações.