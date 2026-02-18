A avalanche foi no Castle Peak AFP
Nove esquiadores desaparecem após avalanche na Califórnia
Equipes que resgate realizam buscam
Mark Zuckerberg vai a julgamento histórico sobre vício em redes
Meta, Snapchat, TikTok e YouTube são acusados por uma jovem de 20 anos identificada como K.G.M., que diz ter sofrido de ansiedade, depressão e problemas de autoimagem após abrir sua primeira conta em plataformas aos 8 anos
Semanas após vídeo racista, Trump realiza evento para celebrar mês da história negra nos EUA
Recepção do Mês da História Negra na Casa Branca no ano passado também foi realizada na esteira de outra ordem executiva que encerrou os programas federais de diversidade, equidade e inclusão
Encontrados mortos oito esquiadores desaparecidos em avalanche na Califórnia
Uma pessoa ainda não foi localizada
Casa Branca diz que Trump prioriza diplomacia com Irã, mas vê 'argumentos a favor de ataque'
Karoline Leavitt afirmou que houve um 'pequeno progresso' nas negociações entre Washington e Teeerã
Promotores de Paris abrem duas investigações sobre Epstein e pedem que vítimas se apresentem
Uma investigação se concentrará em crimes de abuso sexual e a outra em irregularidades financeiras, cada uma envolvendo magistrados especializados
Tom Noonan, ator de 'Caçador de Assassinos' e 'Robocop 2', morre aos 74 anos
Artista ficou conhecido por interpretar vilões no cinema
