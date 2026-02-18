A avalanche foi no Castle Peak - AFP

Publicado 18/02/2026 07:48

Estados Unidos - Equipes de resgate trabalham para localizar nove esquiadores desaparecidos após uma avalanche no norte da Califórnia, atingido por uma forte tempestade, informaram autoridades locais na terça-feira (17).

A avalanche ocorreu às 11h30 locais (16h30 em Brasília), no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe, segundo a polícia do condado de Nevada, que faz divisa com a região.

"Pelo menos seis esquiadores sobreviveram à avalanche e permanecem no local aguardando o resgate", afirma um comunicado.

As autoridades haviam anunciado um balanço de 16 pessoas no grupo, antes de revisar o número para 15. Com isso, o número de desaparecidos foi reduzido para nove.

"Devido às condições climáticas extremas, a equipe de resgate demorou várias horas para alcançar os esquiadores e transportá-los para um local seguro, onde foram submetidos a uma avaliação médica", afirmou a polícia.

"As buscas continuam, dependendo das condições climáticas", acrescentou o comunicado.