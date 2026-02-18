Idades dos menores não foram divulgadasReprodução/ redes sociais
Ataque armado deixa pelo menos um morto e oito feridos no México
Vítimas são crianças e adolescentes
Polícia britânica pede colaboração de testemunhas em caso Epstein por tráfico de mulheres
Autoridades da região de Surrey querem apurar casos relatados pelo FBI
OMS identifica nova cepa recombinante do Mpox com circulação em quatro países
Situação acontece após confirmação de dois novos casos nos últimos meses
Papa Leão XIV pede que paróquias divulguem canal oficial do Vaticano para combater IA
Iniciativa visa oferecer vídeos, discursos e textos oficiais em 40 idiomas
Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço
Guerra completa quatro anos na próxima semana
YouTube sofre interrupção global na plataforma
Problema impediu que vídeos fossem exibidos na página inicial e em aplicativos ligados ao serviço
