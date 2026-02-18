Idades dos menores não foram divulgadas - Reprodução/ redes sociais

Publicado 18/02/2026 14:47 | Atualizado 18/02/2026 14:49

Um ataque armado em um parque no estado mexicano de Guanajuato deixou um homem morto e pelo menos oito menores feridos, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (18).

O ataque ocorreu na noite de terça-feira em San Francisco del Rincón, onde "crianças e adolescentes ficaram feridos", disse a governadora Libia Dennise García na rede X. Um homem de 36 anos morreu, segundo as autoridades.

O governo de San Francisco del Rincón informou que três dos menores já receberam alta do hospital e cinco estão recebendo atendimento médico. Acrescentou que todos estão "fora de perigo". As idades dos menores não foram divulgadas.

O Ministério Público do estado informou que abriu uma investigação para esclarecer o caso.

Este é o segundo ato grave de violência no estado de Guanajuato em menos de um mês.

No final de janeiro, um ataque após uma partida de futebol na cidade de Salamanca deixou 11 mortos e 12 feridos.

Após esse massacre, as autoridades anunciaram uma nova operação envolvendo forças federais e estaduais. O governo local atribuiu essa onda de violência à presença de diversos grupos do crime organizado.

O Cartel de Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), um dos mais poderosos do México, operam em Guanajuato.

Guanajuato é um importante polo industrial com fábricas de montadoras internacionais e inúmeras atrações turísticas.

No início do ano, o governo da presidente, Claudia Sheinbaum, afirmou que a taxa de homicídios no México caiu para o menor nível em uma década em 2025, como resultado de sua estratégia de segurança.