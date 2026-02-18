YouTube é controlado pelo Google - AFP

Publicado 18/02/2026 10:02

O YouTube enfrentou uma interrupção global. Em nota, a plataforma informou nesta quarta-feira (18) que restabeleceu seus serviços após uma interrupção global que afetou o acesso à plataforma em diversos países, incluindo os Estados Unidos. O problema impediu que vídeos fossem exibidos na página inicial e em aplicativos ligados ao serviço.



Em comunicado, o perfil TeamYouTube no X, que publica atualizações sobre falhas na plataforma, reconheceu o problema: "Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar o YouTube neste momento."

Segundo a empresa, "um problema em nosso sistema de recomendações impediu que vídeos aparecessem em diferentes áreas do YouTube (incluindo a página inicial, o aplicativo do YouTube, o YouTube Music e o YouTube Kids".



A companhia afirmou, horas depois, que todas as plataformas já operavam normalmente. O YouTube é controlado pelo Google.



Durante o pico da instabilidade, o site de monitoramento Downdetector registrou forte alta nas notificações de falhas em vários países. Apenas nos Estados Unidos, mais de 330 mil usuários relataram problemas para carregar vídeos e utilizar serviços relacionados.

A interrupção gerou uma onda de reclamações nas redes sociais, com usuários relatando dificuldades simultâneas de acesso. A empresa não detalhou a causa técnica do problema além da falha no sistema de recomendações.