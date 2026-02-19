EUA acusam China de ter realizado teste nuclear em 2020; governo chinês nega
Especialistas citados pela agência ponderam que os dados disponíveis são insuficientes para comprovar a realização de um teste
EUA acusam China de ter realizado teste nuclear em 2020; governo chinês nega
Especialistas citados pela agência ponderam que os dados disponíveis são insuficientes para comprovar a realização de um teste
Ex-príncipe Andrew deixa a delegacia após horas detido, diz BBC
Segundo filho da rainha Elizabeth foi detido devido a alegações de que teria repassado informações confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein
Lula e Macron tratam de defesa, ciência e tecnologia e comércio
Presidente brasileiro está na Índia a convite do primeiro-ministro
EUA anunciam eventos da cúpula do G20 com agenda pró-crescimento e 1º Trilha Financeira
A última vez que os EUA sediaram uma reunião de líderes do G20 foi em 2009
Britânicos comemoram prisão do ex-príncipe Andrew
Segundo filho da rainha Elizabeth foi detido devido a alegações de que teria repassado informações confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein
Milei apoia criação do Conselho de Paz proposto por Trump
Argentina se compromete a apoiar reconstrução da Faixa de Gaza e ações humanitárias por meio dos 'Cascos Blancos'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.