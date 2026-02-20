Eric Dane - AFP

Eric DaneAFP

Publicado 20/02/2026 08:06 | Atualizado 20/02/2026 08:09

Rio - Conhecido pelo trabalho nas séries "Grey’s Anatomy" e "Euphoria", o ator Eric Dane morreu aos 53 anos, nesta quinta-feira (19). A notícia foi confirmada, em nota, pela família à revista "People". O ator havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) , mesma doença degenerativa que acometeu o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018), no ano passado.

fotogaleria

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Eric Dane, na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua empenhada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo", dizia o comunicado.



"Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Sentiremos profundamente sua falta e o lembraremos para sempre com muito carinho. Eric adorava seus fãs e será eternamente grato por toda a demonstração de amor e apoio que recebeu. A família pede privacidade neste momento tão difícil".

Dane ganhou notoriedade pela participação em "Grey's Anatomy" por seis temporadas, entre 2006 e 2012, com o papel do Dr. Mark Sloan. Ele também deu vida a Cal Jacobs, o rigoroso pai de Nate, um dos protagonistas, em "Euphoria". Nos cinemas, atuou nos filmes "Marley & Eu" (2008), "Idas e Vindas do Amor" (2010) e "Burlesque" (2010).

Famosos lamentam

Nas redes sociais, famosos lamentaram o falecimento do ator. "Sua bravura combinava com sua beleza. Sua coragem elevou seu talento e provavelmente seu talento influenciou sua coragem. Que possamos sempre lembrar da forma como ele nos fez sentir...", disse a atriz Sharon Lawrence. "Isto é tão triste. Que talento", afirmou Karan Ashley.

"Que Eric Dane descanse em paz após uma terrível batalha contra a ELA. Meus sentimentos à minha amiga Rebecca Gayheart Dane e suas duas filhas", declarou Elizabeth Tulloch. "Já perdi tantas lendas este ano e ainda estamos na p*** de fevereiro", comentou Gianni Paolo. "Que cara doce, muito doce. Oh, meu Deus, que cara! Descanse em paz, meu amigo", falou Jerry O'Connell.