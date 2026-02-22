Prefeito de Nova York decreta toque de recolher diante da chegada de tempestade - AFP

Prefeito de Nova York decreta toque de recolher diante da chegada de tempestadeAFP

Publicado 22/02/2026 18:10

O prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou neste domingo (22) um toque de recolher temporário na metrópole de mais de oito milhões de habitantes diante da iminente chegada de uma violenta tempestade de neve.

"A cidade de Nova York não enfrentou uma tempestade dessa magnitude na última década", advertiu Mamdani em uma coletiva de imprensa, instando os moradores a "evitar todas as viagens não essenciais".

Diante das condições climáticas extremas previstas, que incluem fortes nevascas e ventos intensos, a cidade mais populosa dos Estados Unidos declarou estado de emergência e implementará "um toque de recolher das 21h00 desta noite até o meio-dia de amanhã", segunda-feira, anunciou.

Isso resultará no "fechamento de ruas, estradas e pontes da cidade ao tráfego geral, seja de automóveis, caminhões, scooters ou bicicletas elétricas", esclareceu. Apenas "algumas viagens essenciais e urgentes serão permitidas".

Até 70 cm de neve

As autoridades de Nova York preveem que as condições climáticas piorarão ao longo do domingo e projetam nevascas significativas durante a noite e na segunda-feira.

São esperados entre 45 e 60 cm de neve na cidade, podendo chegar a até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes.

As escolas e faculdades estarão fechadas na segunda-feira e a cidade mobilizará recursos e meios para ajudar as pessoas que precisarem de abrigo, detalhou Mamdani.

A Grande Maçã não é a única afetada. Grande parte da costa nordeste também está em estado de alerta.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou estado de emergência a partir do meio-dia de domingo, o que libera recursos e permite o rápido desdobramento de meios para enfrentar a crise meteorológica.

Em Boston, também se preparam para condições climáticas extremas e foi declarada "alerta de neve". Lá são esperados até 60 cm de neve, indicou neste domingo a prefeita Michelle Wu, acrescentando que essa tempestade será "de magnitude histórica".

Voos anulados

O serviço meteorológico nacional (NWS) alertou neste domingo para "fortes quedas de neve, ventos violentos e inundações costeiras" devido à "importante tempestade de inverno".

Acrescentou que as condições de nevasca "se materializariam rapidamente" de Maryland até o sudeste da Nova Inglaterra, tornando as viagens "extremamente perigosas".

A neve pode cair a um ritmo de cinco a oito centímetros por hora no pico da tempestade, com quase 54 milhões de pessoas em sua trajetória, acrescentou.

As condições podem causar cortes de energia e tornar impossíveis os deslocamentos "ao longo da rodovia I-95, do norte de Baltimore até Boston", que também conecta Nova York e Filadélfia, informou o NWS.

Neste domingo, mais de 3.500 voos já haviam sido cancelados, segundo o site especializado FlightAware, com os aeroportos de Nova York entre os mais afetados.

Uma severa tempestade de inverno já havia atingido a região no fim de janeiro, causando, segundo as autoridades, mais de cem mortes.

