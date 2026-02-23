Acidente de helicóptero militar deixou mortos no Peru - Arquivo/ FAP

Publicado 23/02/2026 12:31 | Atualizado 23/02/2026 12:31

A Força Aérea do Peru (FAP) encontrou 15 mortos nesta segunda-feira (23) na queda de um helicóptero militar que desapareceu no domingo (22) na região de Arequipa, no sul do país, informou a autoridade militar.

A FAP detalhou que a aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em Arequipa.

"Equipes de resgate confirmaram a morte dos quatro tripulantes (...), assim como dos 11 passageiros que estavam a bordo", declarou à AFP.

"Após intensificação das buscas, patrulhas das forças especiais e da polícia localizaram o helicóptero Mi-17 que perdeu contato por rádio na tarde de ontem", disse a Força Aérea em um comunicado.

A aeronave, um Mil Mi-17 de fabricação russa, havia decolado da cidade de Pisco, na região de Ica. Os socorristas localizaram o helicóptero na localidade de Chala, em Arequipa, a pouco mais de 300 quilômetros do ponto de partida.