Acidente de helicóptero militar deixou mortos no PeruArquivo/ FAP
Queda de helicóptero militar deixa 15 mortos no Peru
Aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em Arequipa
Primeiro-ministro australiano apoia tirar ex-príncipe Andrew da linha de sucessão britânica
Anthony Albanese afirma que 'são acusações graves'
Morte de chefe de cartel no México: O que é Jalisco Nova Geração e qual é o futuro sem 'El Mencho'?
Líder do tráfico era um dos principais responsáveis pelo envio de heroína, cocaína, metanfetamina e fentanil para os EUA
Vídeo: Morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência no México
El Mencho era líder de uma organização conhecida por traficar fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos
Ataques russos deixam três mortos na Ucrânia
Conflito completa quatro anos nesta terça-feira (24)
El Mencho, chefe de cartel no México, morre após operação militar
Operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradas
