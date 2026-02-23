Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano - Hilary Wardhaugh/AFP/Agência O Dia

Publicado 23/02/2026 10:56 | Atualizado 23/02/2026 10:56

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, defendeu nesta segunda-feira (23) a remoção do ex-príncipe Andrew da linha de sucessão ao trono britânico, após sua prisão na semana passada

Em uma carta ao seu homólogo britânico, Keir Starmer, Albanese afirmou: "Meu governo aceitaria qualquer proposta para remover-lo da linha de sucessão". “Estas são acusações graves, e os australianos que levam a sério”, acrescentou Albanese.

O governo britânico está considerando uma legislação para remover Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão. Ele é suspeito de má conduta em carga pública durante seu mandato como enviado especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, de 2001 a 2011.

Ele foi preso depois que e-mails vazados dos arquivos de Jeffrey Epstein sugeriram que ele havia informações ocasionais sobre o financista e criminosos sexuais americanos.

Após essas revelações, o rei Carlos III retirou todos os cargos de seu irmão e o expulsou de sua residência em Windsor.

Ainda assim, ele permanece em oitavo lugar na linha de sucessão ao trono britânico, atrás da princesa Lilibet, filha de seu sobrinho, o príncipe Harry.

A Austrália foi uma colônia britânica por mais de 100 anos e conquistou sua independência de fato em 1901, mas continuou sendo membro da Commonwealth e seu chefe de Estado é Charles III.