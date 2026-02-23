Anthony Albanese, primeiro-ministro australianoHilary Wardhaugh/AFP/Agência O Dia
Primeiro-ministro australiano apoia tirar ex-príncipe Andrew da linha de sucessão britânica
Anthony Albanese afirma que 'são acusações graves'
Primeiro-ministro australiano apoia tirar ex-príncipe Andrew da linha de sucessão britânica
Anthony Albanese afirma que 'são acusações graves'
Morte de chefe de cartel no México: O que é Jalisco Nova Geração e qual é o futuro sem 'El Mencho'?
Líder do tráfico era um dos principais responsáveis pelo envio de heroína, cocaína, metanfetamina e fentanil para os EUA
Vídeo: Morte de chefe de cartel desencadeia onda de violência no México
El Mencho era líder de uma organização conhecida por traficar fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos
Ataques russos deixam três mortos na Ucrânia
Conflito completa quatro anos nesta terça-feira (24)
El Mencho, chefe de cartel no México, morre após operação militar
Operação com foco no narcotraficante provocou várias horas de bloqueios de estradas
Prefeito de Nova York decreta toque de recolher diante da chegada de tempestade
São esperados entre 45 e 60 cm de neve na cidade, podendo chegar a até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.