Ataque aconteceu na véspera do aniversário de quatro anos do início da guerraAFP

Publicado 23/02/2026 08:28 | Atualizado 23/02/2026 08:29

Pelo menos três pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia, duas na região de Odessa e outra em Zaporizhzhia, anunciaram nesta segunda-feira (23) as autoridades locais, na véspera do aniversário de quatro anos do início da guerra.



Duas pessoas morreram quando drones russos atingiram uma infraestrutura industrial, energética e civil na região de Odessa, informou o governador regional Oleg Kiper no Telegram. Três pessoas ficaram feridas, uma em Kherson (leste) e outra em Dnipropetrovsk (leste), acrescentou.



Em Zaporízhzhia, "os russos atacaram a cidade com drones. Uma infraestrutura industrial foi atingida e um homem de 33 anos morreu", afirmou o comandante da administração militar regional, Ivan Fedorov. Ele acrescentou que outro homem de 45 anos ficou ferido.



Na noite anterior, 50 mísseis e centenas de drones foram lançados na direção da capital, Kiev. Uma pessoa morreu.

O conflito bélico iniciado por Moscou em 24 de fevereiro de 2022 completará quatro anos na terça-feira. As forças russas executam ataques diários contra o território da Ucrânia.



Segundo um relatório da missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, publicado no início de janeiro, quase 15 mil civis ucranianos morreram e outros 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa.



O ano de 2025 foi o mais sangrento depois de 2022, com mais de 2.500 civis mortos, segundo o documento.