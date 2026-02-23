Ataque aconteceu na véspera do aniversário de quatro anos do início da guerraAFP
Duas pessoas morreram quando drones russos atingiram uma infraestrutura industrial, energética e civil na região de Odessa, informou o governador regional Oleg Kiper no Telegram. Três pessoas ficaram feridas, uma em Kherson (leste) e outra em Dnipropetrovsk (leste), acrescentou.
Em Zaporízhzhia, "os russos atacaram a cidade com drones. Uma infraestrutura industrial foi atingida e um homem de 33 anos morreu", afirmou o comandante da administração militar regional, Ivan Fedorov. Ele acrescentou que outro homem de 45 anos ficou ferido.
Na noite anterior, 50 mísseis e centenas de drones foram lançados na direção da capital, Kiev. Uma pessoa morreu.
Segundo um relatório da missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, publicado no início de janeiro, quase 15 mil civis ucranianos morreram e outros 40.600 ficaram feridos desde o início da invasão russa.
O ano de 2025 foi o mais sangrento depois de 2022, com mais de 2.500 civis mortos, segundo o documento.
