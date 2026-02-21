Inglaterra - O Bournemouth ficou no empate sem gols contra o West Ham, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, neste fim de semana. Porém, o atacante Rayan, de 19 anos, quase fez um 'gol de placa', mas acabou esbarrando na trave.
Até o momento, Rayan entrou em campo em quatro jogos pelo Bournemouth, ele anotou dois gols e deu uma assistência. O clube inglês pagou 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões) pelo brasileiro, podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) caso metas estipuladas em contrato sejam alcançadas.
