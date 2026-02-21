Rayan em campo pelo Bournemouth contra o West Ham - AFP

Publicado 21/02/2026 17:10 | Atualizado 21/02/2026 17:12

Inglaterra - O Bournemouth ficou no empate sem gols contra o West Ham, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, neste fim de semana. Porém, o atacante Rayan, de 19 anos, quase fez um 'gol de placa', mas acabou esbarrando na trave.

O Rayan é absurdo mano.



Que pecado esse golaço não ter saído.



Esse mlk é muito bom, bornemouth vai conseguir 100 milhões de euros nele fácil. pic.twitter.com/xHm2MRNG9m — Ryan (@ryanspfc7) February 21, 2026

O atacante arrancou com a bola no campo de defesa, passou por dois adversários e finalizou no travessão. A jogada foi fantástica e o gol não saiu por puro capricho.

Até o momento, Rayan entrou em campo em quatro jogos pelo Bournemouth, ele anotou dois gols e deu uma assistência. O clube inglês pagou 28,5 milhões de euros fixos (R$ 176,81 milhões) pelo brasileiro, podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 217,14 milhões) caso metas estipuladas em contrato sejam alcançadas.

Com o resultado, o Bournemouth ficou com 38 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela. O West Ham está na zona de rebaixamento com 25 pontos na 18ª posição.